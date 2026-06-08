Quartier-Suche in Brasilien: Wück treibt WM-Vorbereitung voran

SID 08.06.2026 • 13:13 Uhr Das "WM-Basecamp" der deutschen Fußballerinnen soll zügig gefunden werden. Bundestrainer Christian Wück plant einen Trip nach Brasilien.

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation der deutschen Fußballerinnen will Bundestrainer Christian Wück die Vorbereitungen auf die Endrunde im kommenden Jahr in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) zügig vorantreiben. Er werde demnächst ins Land des Gastgebers reisen, gab Wück am Montag zu Protokoll.

„Ich möchte so schnell wie möglich die Pläne rund um das Basecamp enger schnüren“, sagte Wück vor dem abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) in Slowenien: „Ich weiß noch nicht, wann wir es endgültig festmachen. Aber ich möchte so schnell wie möglich im Kopf haben, was uns erwartet.“

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