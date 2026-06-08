Quartier-Suche in Brasilien: Wück treibt WM-Vorbereitung voran

Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation der deutschen Fußballerinnen will Bundestrainer Christian Wück die Vorbereitungen auf die Endrunde im kommenden Jahr in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) zügig vorantreiben. Er werde demnächst ins Land des Gastgebers reisen, gab Wück am Montag zu Protokoll.
Wück treibt WM-Vorbereitung voran
„Ich möchte so schnell wie möglich die Pläne rund um das Basecamp enger schnüren“, sagte Wück vor dem abschließenden Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) in Slowenien: „Ich weiß noch nicht, wann wir es endgültig festmachen. Aber ich möchte so schnell wie möglich im Kopf haben, was uns erwartet.“
DFB-Frauen: Letztes Quali-Spiel ohne Bedeutung
Die nächsten Länderspiele stehen laut Wück ab Oktober an. „Das werden für uns Spiele sein, die wir als Vorbereitungsmaßnahmen nutzen. Mit Blick auf die Gegner werden wir die bestmöglichen Lösungen suchen mit unserem Orga-Team“, sagte der Coach: „Davor werden wir viele Scouting-Touren machen und die Vereine besuchen, um bestens vorbereitet zu sein.“
Die Begegnung am Dienstag in Ljubljana an Wücks 53. Geburtstag hat keine große Bedeutung mehr für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der zweimalige Weltmeister konnte sich bereits am vergangenen Freitag durch den Sieg gegen Norwegen (2:0) das WM-Ticket sichern.