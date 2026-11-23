Die Bewerbungen aus Nordamerika und dem Vereinigten Königreich erhalten erwartungsgemäß den Zuschlag.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Bewerbungen für die WM-Endrunden bei den Frauen im Jahr 2031 und 2035 offiziell den Zuschlag erteilt. Die USA, Mexiko, Costa Rica und Jamaika richten das übernächste Turnier in fünf Jahren aus, weitere vier Jahre später sind England, Wales, Schottland und Nordirland Gastgeber. Dies bestätigte die FIFA am Montag auf einem virtuellen Außerordentlichen Kongress.

Für beide Turniere lag laut des Weltverbandes nur eine gültige Bewerbung vor. Bei der Endrunde in Nordamerika wird das Teilnehmerfeld auf 48 Teams vergrößert, erst bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland war die Zahl der Mannschaften von 24 auf 32 erhöht worden. Die nächste WM findet im kommenden Jahr in Brasilien statt (24. Juni bis 25. Juli), der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte sich für 2027 vergeblich beworben.

Die FIFA erhofft sich bei der WM in Nordamerika auch durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl Rekordeinnahmen für ein Frauen-Turnier: In der Bewerbung werden vier Milliarden US-Dollar (etwa 3,65 Milliarden Euro) in Aussicht gestellt. 2023 nahm die FIFA rund 570 Millionen US-Dollar ein.

Infantino gibt Profit-Versprechen

„Der Profit geht natürlich zu 100 Prozent in den Frauenfußball“, versprach FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Blick auf die erwarteten Einnahmen. Grundsätzlich will der Weltverbandsboss dem Frauenfußball in diversen Bereichen einen massiven Schub verleihen: „Wir müssen eine echte Bewegung anstoßen.“

Die Bewerbung aus Nordamerika umfasst eine vorläufige Liste mit 20 Stadien in 20 Städten, sieben davon waren bereits bei der Männer-WM im Sommer Austragungsort. In der Bewerbung des Vereinigten Königreichs werden 19 Stadien in 15 Städten vorgeschlagen. Eine endgültige Entscheidung der FIFA über die Austragungsorte steht noch aus.

DEINE MEINUNG

Schon bei den Männern hatte die FIFA die Endrunden 2030 (Marokko, Portugal, Spanien, Argentinien, Paraguay und Uruguay) und 2034 (Saudi-Arabien) im Doppelpack vergeben. Infolge des FIFA-Skandals von 2015 sollten Doppelvergaben durch eine Reform der Vergangenheit angehören, diese wurde durch eine Statutenänderung 2024 aber zurückgedreht.