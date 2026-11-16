MagentaSport zeigt Auslosung der Frauen-WM 2027 live

Der Countdown zur Frauen-WM 2027 in Brasilien beginnt bereits im Dezember. MagentaSport überträgt die Gruppenauslosung live und lockt parallel mit einer besonderen Weihnachtsaktion.

MagentaSport überträgt die Auslosung der Gruppen für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 live. Am 11. Dezember 2026 ab 17:30 Uhr können Fußballfans die Zeremonie aus Rio de Janeiro verfolgen. Dann erfährt auch die deutsche Nationalmannschaft, welche Gegnerinnen auf dem Weg zum WM-Titel in Brasilien warten.

Die Auslosung markiert den ersten wichtigen Schritt Richtung Turnier. Die Frauen-WM findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt. MagentaSport zeigt sämtliche Partien des Turniers live.

Klara Bühl und die DFB-Frauen wollen bei der WM in Brasilien den Titel gewinnen Klara Bühl und die DFB-Frauen wollen bei der WM in Brasilien den Titel gewinnen © IMAGO/Nordphoto

Passend dazu startet der Anbieter eine Weihnachtsaktion: Neukunden erhalten bei Buchung eines Jahresabos zwischen dem 17. November und 21. Dezember 2026 die ersten sechs Monate geschenkt. Damit kostet ein Jahr MagentaSport effektiv nur die Hälfte. Das Angebot umfasst mehr als 3000 Live-Events. Hier geht es zur Aktion.

Weitere Sport-Highlights bei MagentaSport bis Weihnachten:

3. Liga: Alle Spiele live, zusätzlich Konferenzen. Höhepunkt ist das Revierderby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg am 12. Dezember.

Alle Spiele live, zusätzlich Konferenzen. Höhepunkt ist das Revierderby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg am 12. Dezember. Frauen-Bundesliga: Unter anderem das Rheinderby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln (14. Dezember) sowie HSV gegen Bayern München (20. Dezember).

Unter anderem das Rheinderby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln (14. Dezember) sowie HSV gegen Bayern München (20. Dezember). Eishockey: PENNY DEL, Champions Hockey League und die U20-Weltmeisterschaft.

PENNY DEL, Champions Hockey League und die U20-Weltmeisterschaft. Basketball: EuroLeague, EuroCup und Champions League mit zahlreichen deutschen Teams.

EuroLeague, EuroCup und Champions League mit zahlreichen deutschen Teams. Golf: BMW Australian PGA Championship und Hero World Challenge.

BMW Australian PGA Championship und Hero World Challenge. Hockey: Die deutsche Frauen- und Männer-Nationalmannschaft in der FIH Pro League (14. bis 22. Dezember).

Auch 2027 stehen zahlreiche Großereignisse auf dem Programm, darunter die Eishockey-WM in Deutschland, die Basketball-WM in Katar und der Ryder Cup in Irland.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.