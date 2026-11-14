FIFA: Erste Tickets für Frauen-WM schon ab Dezember

Die günstigsten Karten für das Turnier in Brasilien gibt es für knapp 5 Euro pro Spiel.

Gut ein halbes Jahr vor der Fußball-WM der Frauen in Brasilien werden die ersten Tickets in den Verkauf gehen – die günstigsten sind für umgerechnet weniger als 5 Euro pro Spiel erhältlich. Am 1. Dezember startet eine achttägige Phase, in der verschiedene Pakete angeboten werden, das teilte der Weltverband FIFA mit. Die Auslosung für die Endrunde (24. Juni bis 25. Juli 2027) findet erst anschließend am 11. Dezember statt.

Die günstigsten Tickets innerhalb der Pakete werden für 30 Real angeboten, das entspricht etwa 4,80 Euro. Die gebündelt verkauften Eintrittskarten umfassen entweder die drei Vorrundenspiele der Brasilianerinnen, alle Spiele an einem bestimmten Spielort bis zum Viertelfinale oder eine flexible Auswahl von drei Spielen. Die Einzelheiten zum Auftakt des Ticketverkaufs wurden am Freitag im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro präsentiert, in dem das Eröffnungsspiel und das Finale der WM stattfinden werden.