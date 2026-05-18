FC Bayern: Testspiel-Highlight kurz vor Saisonstart

Lars Hinzberg 18.05.2026 • 19:46 Uhr Im Rahmen der Saisonvorbereitung wartet auf den FC Bayern ein hochkarätiger Gegner. Im August gastiert ein Ligakonkurrent in München.

Die Saison 2025/26 ist für den FC Bayern noch gar nicht beendet – am Samstag steigt das DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart – da laufen die Vorbereitungen auf die nächste Saison schon auf Hochtouren.

Am 15. August wird mit RB Leipzig der Tabellendritte der abgelaufenen Saison zum „Telekom Cup“ in der Allianz Arena aufschlagen. Das gaben die Münchner am Montag im Rahmen einer Vereinsmitteilung bekannt.

FC Bayern: Härtetest vor Pflichtspiel-Start

Der „Telekom Cup“ hat in München Tradition. Seit 2009 veranstaltet der Bayern-Sponsor das Vorbereitungs-Turnier in der Allianz Arena. Im letzten Jahr gastierte etwa Harry Kanes Ex-Klub Tottenham Hotspur in der bayerischen Landeshauptstadt.

Es ist der letzte echte Gradmesser vor dem Pflichtspielauftakt. Eine Woche später trifft man im Franz-Beckenbauer-Supercup entweder auf den VfB Stuttgart oder Borussia Dortmund.

Der Gegner im Franz-Beckenbauer-Supercup hängt vom Ausgang des DFB-Pokal-Finals ab. Gewinnen die Bayern, geht es gegen Vizemeister Dortmund. Verliert Bayern das Endspiel, geht es im Supercup gegen Stuttgart.