FC Bayern: Erster Test heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.07.2026 • 11:30 Uhr Für den FC Bayern wird es ernst. Am Samstag steht das erste Testspiel für die Münchner in der Vorbereitung auf die neue Saison an. So können Sie das Spiel verfolgen.

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum ersten Testspiel des FC Bayern in der Saison-Vorbereitung auf die Bundesliga.

Der Rekordmeister reist zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Gegen die Hessen sammelten die Bayern bereits in der vergangenen Saison Erfahrung. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewannen die Münchner durch ein spätes Tor von Harry Kane mit 3:2.

FC Bayern: So können Sie das Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden heute live verfolgen

Der Engländer hatte die Münchner, die am Montag in die Saison-Vorbereitung gestartet waren, beim Pokalspiel in Führung gebracht. Michael Olise erhöhte kurz nach der Pause. Innerhalb von sechs Minuten konnte Fatih Kaya ausgleichen.

Auch diesmal stehen die Chancen für Wiesbaden nicht schlecht. Bei den Bayern fehlen zahlreiche Topstars aufgrund des Sonderurlaubs nach der WM.