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FC Bayern: Erster Test heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Erster Bayern-Test heute live

Für den FC Bayern wird es ernst. Am Samstag steht das erste Testspiel für die Münchner in der Vorbereitung auf die neue Saison an. So können Sie das Spiel verfolgen.
Der FC Bayern München stellt sein Auswärtstrikot für die kommende Saison vor: Ein Jersey im Retro-Look.
SPORT1
Für den FC Bayern wird es ernst. Am Samstag steht das erste Testspiel für die Münchner in der Vorbereitung auf die neue Saison an. So können Sie das Spiel verfolgen.

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum ersten Testspiel des FC Bayern in der Saison-Vorbereitung auf die Bundesliga.

Der Rekordmeister reist zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Gegen die Hessen sammelten die Bayern bereits in der vergangenen Saison Erfahrung. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewannen die Münchner durch ein spätes Tor von Harry Kane mit 3:2.

FC Bayern: So können Sie das Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden heute live verfolgen

Der Engländer hatte die Münchner, die am Montag in die Saison-Vorbereitung gestartet waren, beim Pokalspiel in Führung gebracht. Michael Olise erhöhte kurz nach der Pause. Innerhalb von sechs Minuten konnte Fatih Kaya ausgleichen.

Auch diesmal stehen die Chancen für Wiesbaden nicht schlecht. Bei den Bayern fehlen zahlreiche Topstars aufgrund des Sonderurlaubs nach der WM.

So trainierten neben vielen Nachwuchsspielern am Donnerstag auch Tom Bischof, Joao Palhinha, Sacha Boey, Arijon Ibrahimović und Sven Ulreich aus dem Profikader mit.

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