Kai Havertz nach Chelsea-Triumph bei Klub-WM von Presse gefeiert

The Sun (England): „Blauer Planet Chelsea! Kai Havertz wieder der Held! Sein Elfmeter in der Verlängerung krönt die Blues zum Weltmeister! Es war einem großartig getretenen Elfmeter in der zweiten Hälfte der Verlängerung von Kai Havertz zu verdanken, als das Elfmeterschießen drohte. (...) Es wäre auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn die Blues wieder gescheitert wären, obwohl wir diesen Wettbewerb längst nicht so ernst nehmen wie die Südamerikaner. Doch als Havertz Keeper Weverton in die falsche Richtung schickte, verstummten die 15.000 brasilianischen Fans.“