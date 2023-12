Die neue Klub-WM - Wer hier mitmacht, darf nie wieder jammern! Kolumne von Tobias Holtkamp

Die neue Klub-WM, die im übernächsten Sommer zum 1. Mal gespielt wird, schraubt die Kommerzialisierung im Fußball auf ein neues Level. Das ist absolut in Ordnung, schließlich geht es im Profibereich ums Geschäft. Die großen Klubs sind Weltmarken, Wachstum deren wichtigstes Ziel. Ergebnisse sind wichtig, vor allem die wirtschaftlichen.

Wer das akzeptiert und den Fußball da oben als Entertainment-Maschine versteht, die im Wettbewerb um große TV- und Sponsorengelder mit Eventserien wie der NFL oder der NBA konkurriert, der kann sich auf große Jahre freuen. Und es gibt viele, die es so sehen. Die auch komplett fein damit sind, dass der Deutsche Meister FC Bayern auf Instagram längst nur noch auf Englisch postet. Weil er so deutlich mehr Kunden erreicht.

Viele Fans, die eben schon länger dabei sind, die in der Kurve stehen statt sich von anderen Kontinenten via Streaming-Abo dazuzuschalten, haben keine Lust auf immer neue Geschäftsmodelle, Freundschaftsspiele in anderen Zeitzonen - oder eben die Klub-WM.