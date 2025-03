"Bayern München, die Deutschen": Donald Trump bekommt Fußball-Nachhilfe

Die Klub-WM findet im Sommer in den USA statt. Im Vorfeld des Turniers lässt sich Donald Trump über Topteams wie den FC Bayern aufklären.

In der Weltpolitik herrscht jede Menge Unruhe, seit Donald Trump wieder US-Präsident wird. FIFA-Präsident Gianni Infantino versteht sich derweil weiter bestens mit dem Mann im Weißen Haus.

Im Zuge der Vorbereitungen auf die kommenden Fußball-Großereignisse in den USA wurde der machtbewusste Schweizer am Freitag im Oval Office empfangen. In herzlicher Atmosphäre gab es dabei auch eine Nachhilfestunde über den europäischen Spitzenfußball - auch über den FC Bayern.