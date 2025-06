FC Bayern: Müller scherzt über legendären Mertesacker-Ausraster

Müller scherzt nach Bayern-Schützenfest

Dass die kommenden Spiele schwieriger werden, das wusste freilich auch Müller, der als erster Spieler bei einer Nationen- und Klub-WM getroffen hat. „Der Sieg und die Höhe des Sieges bedeuten für die nächsten Spiele rein gar nichts“, sagte er. Nach dem besseren Training unter Wettkampfbedingungen sind die beiden weiteren Gegner in der Gruppe C am 20. Juni in Miami die Boca Juniors aus Argentinien und am 24. Juni dann in Charlotte der portugiesische Rekordmeister Benfica Lissabon.