Bayern-Einzelkritik: Furioser Olise spielt Katz und Maus - Kane lustlos

Stefan Kumberger 15.06.2025 • 22:12 Uhr Der FC Bayern startet mit einem Kantersieg gegen Auckland City in die Klub-WM. Drei Akteure glänzen besonders, zwei Stars fallen ab. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik.

Der FC Bayern landet zum Auftakt der Klub-WM einen 10:0-Erfolg gegen Auckland City. Die Münchner lassen dem Außenseiter keine Chance und zaubern dabei phasenweise.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kingsley Coman eröffnete den Torreigen, Michael Olise spielte mit dem Gegner Katz und Maus, Thomas Müller glänzte als Antreiber – und Jamal Musiala gab nach langer Verletzungspause ein furioses Comeback. Zwei Bayern-Stars fielen jedoch etwas ab. Die SPORT1-Einzelkritik.

Neuer extrem lässig - Tah fügt sich gut ein

MANUEL NEUER: Hatte die ganze Partie über Probleme, sich warmzuhalten. Ließ sich vom Balljungen regelmäßig eine Kugel zuwerfen und legte sich vor Musialas Strafstoß sogar in den Mittelkreis, um Dehnübungen durchzuführen. Wusste, was er den Fans schuldig ist und löste so manche Situation extrem lässig – das kam gut an. SPORT1-Note: 2

SACHA BOEY: Durfte als Rechtsverteidiger von Beginn an ran und tauchte selbstredend vor allem offensiv in Erscheinung. Sein erster Schuss landete auf der Tribüne, sein zweiter Versuch im Tor. Hatte auch im Anschluss daran immer wieder gute Aktionen, ließ es aber irgendwann auch ruhiger angehen. SPORT1-Note: 2,5

{ "placeholderType": "MREC" }

JONATHAN TAH: Bereitete Comans ersten Treffer per Kopf vor und fügte sich allgemein ohne Probleme ins bayerische Spiel ein – bei einem limitierten Gegner wie Auckland City aber auch kein Wunder. Führte tatsächlich ein paar harte Zweikämpfe – zumindest in den ersten 45 Minuten. Dann legte auch er den Schongang ein. Anweisungen gab Trainer Kompany gerne an seinen Neuling weiter. SPORT1-Note: 3

JOSIP STANISIC: Durfte sich an diesem Sonntagnachmittag über einen entspannten Spaziergang in Cincinnati freuen. Schob sich in der ersten Halbzeit zeitweise bis 30 Meter vor das gegnerische Tor und war damit immer noch letzter Feldspieler der Bayern… Nach Upamecanos Einwechslung war er dann als linker Außenverteidiger aktiv. Konnte dort einen guten Torschuss verzeichnen und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

RAPHAEL GUERREIRO: War auch irgendwie dabei. In der Defensive wurde er nicht benötigt, in der Offensive sorgte er nicht gerade für Furore – dafür war der Gegner auch einfach zu schwach. Machte nicht großartig auf sich aufmerksam und wurde in Minute 61 ausgetauscht. SPORT1-Note: 4

Kimmich hält sich vornehm zurück

JOSHUA KIMMICH: Hielt sich vornehm zurück, ohne überheblich oder sorglos zu wirken. Nahm auch mal ein Sprintduell an, wenn es nötig war und sorgte dafür, dass Olise und Boey auf der rechten Seite genug Zeit und Platz für ihre Aktionen hatten. Die ganze Partie über bemüht, aber gegen diesen Gegner war keine Top-Leistung von ihm nötig. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Hatte zu Beginn erstaunliche Probleme, fand gegen die überforderten Neuseeländer aber irgendwann auch in die Spur. Gerade im Spielaufbau immer wieder ein führender Kopf, aber die Anforderungen sind normalerweise schon deutlich höher. SPORT1-Note: 3,5

KINGSLEY COMAN: Hatte in der 5. Minute die erste richtig gute Chance des FC Bayern. Sein Kopfball wurde aber pariert. Bei der darauffolgenden Ecke war er wieder zur Stelle und traf diesmal. Nahm sich in der Folge deutlich zurück und schaltete zwei Gänge runter. Es reichte trotzdem für einen Doppelpack… In der Pause wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 1

Tosender Applaus für Müller

THOMAS MÜLLER: Wurde beim Verlesen der Aufstellung am lautesten bejubelt und nahm auch während des Spiels seine Aufgaben als oberster Repräsentant des FC Bayern ernst. Er winkte dem Publikum und klatschte mit dem Schiedsrichter ab, vergaß aber auch das Dirigieren und Laufen nicht. Und er traf sogar doppelt. Nette Anekdote, dass ausgerechnet das Urgestein das Ergebnis zweistellig gestalten durfte. SPORT1-Note: 2

{ "placeholderType": "MREC" }

MICHAEL OLISE: Fand sichtlich Spaß daran, mit seinen Gegenspielern Katz und Maus zu spielen. War viel unterwegs und bei seinem ersten Treffer zur Stelle. Insgesamt war das alles für ihn „all too easy“, wie der Amerikaner sagt. Bester Beweis: Sein sehenswerter Treffer zum zwischenzeitlichen 6:0 für den FCB. Wurde in der Pause ausgewechselt – die Männer aus Auckland dürften sich gefreut haben. SPORT1-Note: 1

Kane wirkt manchmal müde und lustlos

HARRY KANE: Hatte in der ersten Halbzeit viel Pech, wirkte bei manchen Aktionen aber auch etwas müde und lustlos. Seinen Torschuss aus spitzem Winkel (30. Minute) wurde vom Keeper der Neuseeländer gut pariert. Auch nach der Pause kam nicht mehr viel vom Engländer und er wurde nach einer Stunde ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

LENNART KARL: Kam in der Halbzeitpause für Olise in die Partie und zeigte deutlich, dass er sich beweisen wollte. Gerade in den Minuten nach Wiederanpfiff ein echter Aktivposten auf der rechten Seite. Agierte gerne zu hastig. Insgesamt aber ein ordentlicher Auftritt. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

SERGE GNABRY: Wurde in der Halbzeitpause für Coman eingewechselt und kam mehrmals in richtig gute Schusspositionen. Allerdings fielen seine Versuche zu unplatziert aus oder wurden vom Keeper gut pariert. Ließ es in der Folge dann ruhiger angehen. SPORT1-Note: 3

DAYOT UPAMECANO: Hatte dem FC Bayern seit Ende März gefehlt, kehrte nun in Cincinnati zurück und gab sofort wieder den Innenverteidiger. War überhaupt nicht gefordert und das Spiel war ohnehin schon lange entschieden – ideal zum Reinkommen. SPORT1-Note: 3

Musiala glänzt bei Comeback

JAMAL MUSIALA: Wurde nach einer Stunde für Kane eingewechselt und feierte damit sein Comeback nach zehn Wochen Verletzungspause. Verzückte die US-amerikanischen Fans allein mit seiner Anwesenheit und hätte fast direkt nach seiner Hereingabe gleich getroffen. Machte sein Tor dann in der 68. Minute – sehenswert! Beim Strafstoß dann ohne jegliche Probleme und beim Torwartfehler vor dem 9:0 zur Stelle. SPORT1-Note: 1