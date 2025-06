Bayern-Fans wüten bei der Klub-WM: "Weg mit der FIFA!"

Auf der Tribüne des TQL Stadions in Cincinnati tauchte in der zweiten Halbzeit im Bayern-Fanblock ein Banner auf mit der englischen Aufschrift: „10 years Baur au Lac - world football is more poorly governed than before! Smash FIFA!“ - Übersetzung: „10 Jahre Baur Au Lac - Der Weltfußball wird noch schlechter regiert als zuvor! Weg mit der FIFA!“