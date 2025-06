"Besonders in Barcelona": Bemerkenswerte Einsicht von Dembélé

Ousmane Dembélé spricht nach dem Champions-League-Triumph mit PSG offen über seine persönliche Entwicklung. Der Leistungsträger erklärt, wie er es geschafft hat, seinen Körper in den Griff zu bekommen - und was das Problem in Barcelona war.

Ousmane Dembélé spricht nach dem Champions-League-Triumph mit PSG offen über seine persönliche Entwicklung. Der Leistungsträger erklärt, wie er es geschafft hat, seinen Körper in den Griff zu bekommen - und was das Problem in Barcelona war.

„Früher bin ich nach Hause gegangen, habe NBA 2K gespielt und ein bisschen Fernsehen geschaut. Ich war auch jünger, das ist ganz normal“, blickte der Franzose auf seine früheren Alltagsabläufe zurück und zeigte sich kritisch damit. „Aber am Ende muss man dafür teuer bezahlen, und das habe ich besonders in Barcelona gesehen.“

Dembélé spricht über Zeit bei Barca

Dembélé: „Jetzt bin ich professioneller“

In den vergangenen zwei Jahren bei PSG verpasste Dembélé nur fünf Spiele verletzungsbedingt – ein deutlich stabileres Bild als in seiner Zeit in Barcelona. Die Verletzungsakte Dembélé scheint der Vergangenheit anzugehören. Stattdessen sorgt er sportlich für Schlagzeilen - mit 48 Torbeteiligungen in 49 wettbewerbsübergreifenden Einsätzen in dieser Saison.