BVB-Abgang? Sabitzer wird deutlich

Borussia Dortmund legt den vollen Fokus auf die Klub-WM in den USA. Angesprochen auf einen möglichen Wechsel im Sommer, wählt BVB-Star Marcel Sabitzer deutliche Worte in Richtung Medien.

Fakt ist: Bevor die Dortmunder nochmal zuschlagen, müssen Spieler den Verein verlassen und Geld in die Kassen spülen. Auch Marcel Sabitzer stand in der Vergangenheit in der Diskussion und wurde immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht - und das, obwohl der Vertrag des ÖFB-Stars noch bis Sommer 2027 läuft.