BVB-Juwel rückt in den Fokus: Mehr als nur ein Marketing-Gag?

Manfred Sedlbauer 16.06.2025 • 14:27 Uhr Borussia Dortmund schlägt im US-Bundesstaat Florida sein Camp für die Zeit während der Klub-WM auf. Mit dabei sind auch vier Youngster, von denen gerade der jüngste in den Fokus rückt. Oder ist das nur ein Marketing-Gag?

Temperaturen an die vierzig Grad, hohe Luftfeuchtigkeit und Jetlag (sechs Stunden Zeitverschiebung) garantiert. Doch diese Strapazen nehmen vier BVB-Bubis wohl nur zu gerne in Kauf. Denn für sie ist es das erste Mal, dass sie sich über einen längeren Zeitraum unter Trainer Niko Kovac auf allerhöchstem Niveau empfehlen können.

Die Tür zum Profifußball scheint zum Greifen nah. Oder etwa doch nicht? Denn dass ausgerechnet zwei US-amerikanische Youngster im Kader für der Klub-WM stehen, lässt einen Marketing-Gag vermuten.

BVB-Juwele im Fokus – Mehr als nur ein Marketing-Gag?

Dass ausländische Spieler bei Gastspielen in ihren jeweiligen Heimatländern die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und als Fanmagnet fungieren, dürfte klar sein. Das konnten die Dortmunder, wenn es in die USA ging, bereits bei Christian Pulisic und auch jetzt bei Giovanni Reyna erfahren. Dass BVB-Trainer Niko Kovac nun zwei weitere US-amerikanische Youngster mit zur Klub-WM nimmt, wundert aber nur auf den ersten Blick.

SPORT1 nimmt die vier Talente genauer unter die Lupe:

BVB-Küken erinnert an Pulisic

Mathis Albert: Das Küken im Team. Der US-Teenie feierte vor knapp vier Wochen seinen 16. Geburtstag. Nach dem nur zwei Wochen jüngeren Takeshi Wada von den Urawa Red Diamonds ist Albert der zweitjüngste Spieler des Turniers.

Von der Position und vom Spielertyp her erinnert der BVB-Teenager an Christian Pulisic (AC Mailand), einige trauen ihm sogar eine noch erfolgreichere Karriere als dem Ex-BVB-Flügelflitzer zu.

Im vergangenen Sommer wechselte Albert von der Nachwuchsakademie von LA Galaxy nach Dortmund – ablösefrei. Er lief in dieser Spielzeit sowohl für die U17 als auch in der älteren U19 der Dortmunder auf. Er erzielte in 30 Spielen zehn Treffer und bereitete sechs weitere vor. Auch deshalb soll der Klub bereits seinen Vertrag langfristig verlängert haben.

Außerdem durchlief er drei US-amerikanische U-Nationalmannschaften. Auch der DFB hat ein Auge auf Albert geworfen. Der Youngster besitzt neben der deutschen und US-amerikanischen auch die französische Staatsbürgerschaft.

BVB-Youngster will nun auch Kovac überzeugen

Cole Campbell: Ein weiterer US-Amerikaner mit Glamour-Faktor. Der 19-Jährige unterschrieb vor einem Jahr einen Profivertrag und durfte bereits im letzten Sommer mit den Profis ins Trainingslager reisen. Spielte sich dort, vor allem wegen seines Speeds, Spielwitzes und seiner erstklassigen Ballbehandlung in den Fokus von Ex-Trainer Nuri Sahin. Feierte im Oktober sein Profidebüt für den BVB (1:2 gegen Augsburg).

Doch eine Bänderverletzung warf den Youngster Anfang des Jahres weit zurück. Kam sowohl in der U19 als auch in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz.

Könnte sich die Nationalmannschaft wegen seiner isländischen Mutter und seines US-amerikanischen Vaters wohl aussuchen. Für beide Nationen lief er bereits im Nachwuchs auf. Er muss sich nun unter Niko Kovac erneut beweisen. Dass er das Potenzial für ganz oben hat, deutete er bereits an.

BVB-Bosse trauen Spielmacher-Bubi den großen Schritt zu

Samuele Inacio: Ein hochveranlagter zentraler Mittelfeldspieler, der - wie Albert - im letzten Sommer zum BVB wechselte. Der 17-Jährige wurde in Bergamo geboren und bei Atalanta ausgebildet. Bei der U17-EM in Albanien machte er erstmals so richtig auf sich aufmerksam. Mit fünf Toren in vier Spielen wurde er Torschützenkönig. Damit führte er das italienische Team bis ins Halbfinale.

Bei Dortmund kam er überwiegend bei der U19 zum Einsatz. Die harte Konkurrenz im Zentrum dürfte seine Einsatzchancen nicht gerade steigern. Doch die Klub-Bosse sind von seinen Spielmacherqualitäten überzeugt und trauen ihm in den nächsten Jahren tatsächlich den ganz großen Schritt zu.

Profitiert BVB-Juwel von Ausfällen von Schlotterbeck und Can?

Elias Benkara: Spielt bereits seit 2021 in Schwarz-Gelb. Wie Campbell durfte auch er im vergangenen Sommer-Trainingslager in der Schweiz Profiluft schnuppern. Beim Vorbereitungsspiel gegen Erzgebirge Aue (1:1) markierte er per Kopf sogar den einzigen Dortmunder Treffer.

Der Abwehrhüne (1,93 m) zählte bei der U19 zum unangefochtenen Stammpersonal. Stand bei der 2:3-Pleite in der Champions League gegen Barcelona bereits im Profikader. Zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz kam er noch nicht. Soll in der kommenden Spielzeit in der in die Regionalliga abgestiegenen U23 unter Mike Tullberg zum Einsatz kommen.

Die Ausfälle der beiden Innenverteidiger Nico Schlotterbeck und BVB-Kapitän Emre Can könnten seine Chance auf Minuten bei der Klub-WM erhöhen.

Fakt ist: Bislang setzte Trainer Kovac seit seinem Amtsantritt nicht gerade auf hoffnungsvolle Talente. Vielmehr vertraute der 53-Jährige auf Erfahrung. Das hing zwangsläufig mit der angespannten sportlichen Situation des Teams zusammen.