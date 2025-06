BVB: Der Hype ist spürbar

Nach seinem Premierentreffer für den BVB bei der Klub-WM gegen die Mamelodi Sundowns widmeten die Dortmunder Anhänger ihrem Neuzugang Jobe Bellingham einen eigenen Song: „Hey Jobe“ hallte es von der Tribüne des TQL Stadium in Cincinnati – in Anlehnung an den Beatles-Klassiker „Hey Jude“, der auch schon die Hymne für Bellinghams großen Bruder mit dem gleichen Namen war.