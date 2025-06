Der Torwart-Plan des BVB hat einen Haken

Der Wechsel vervollständigt für den Moment das zuletzt in Unordnung geratene Torwart-Puzzle bei Borussia Dortmund für die kommende Saison. Welcher Plan steckt dahinter und welche Rolle spielt der verliehene Diant Ramaj, um den es zuletzt Wirbel gab? SPORT1 beleuchtet die Lage.

Was Patrick Drewes zum BVB treibt

Trotz der geringen Aussichten auf Spielzeit: Für den 32 Jahre alten Drewes, der in der abgelaufenen Bundesligaspielzeit beim VfL Bochum seinen Platz als Nummer eins an Timo Horn verloren hatte, ist der Wechsel nach Dortmund eine Chance.

Er hat die Gelegenheit, nochmal mit Topstars auf dem Platz zu stehen - wenn auch meist nur im Training. Außerdem dürfte er auf der Zielgeraden seiner Karriere nochmal deutlich mehr Geld verdienen als an der Castroper Straße.

Feststeht: Drewes ist fest als Nummer drei hinter Gregor Kobel und Alexander Meyer vorgesehen. Dieser Rolle ist sich der Routinier absolut bewusst, Unruhe ist in dieser Hinsicht nicht zu erwarten - anders als bei Ramaj.

Ramaj verärgerte BVB-Bosse

„Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank“, sagte der frühere deutsche Nachwuchsnationalspieler (U18 bis U20): „Dass ich jetzt nicht nach Dortmund kommen werde, um dich dort hinten anzustellen, keine Chance habe, hinter Gregor Kobel zu spielen, ist für mich klar.“

Der gebürtige Stuttgarter Ramaj wird nun wohl noch eine Saison in Kopenhagen dranhängen. Der Plan der Dortmunder mit ihm ist trotzdem klar: Ramaj soll sich entwickeln und irgendwann zur Nummer eins im BVB-Tor befördert werden.

Ramaj-Zukunft hängt auch von Kobel ab

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen über einen Abschied des Schweizers. Der 27-Jährige wurde immer wieder mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht - was den Dortmundern einen ordentlichen Transfererlös beschert hätte.