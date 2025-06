Eberl bestätigt Bayern-Interesse an Woltemade

Nick Woltemade will zum FC Bayern wechseln. Sportvorstand Max Eberl bestätigt erstmals auch das Interesse des deutschen Rekordmeisters.

Max Eberl hat vor dem Achtelfinale der Klub-WM gegen Flamengo (Hier geht‘s zum LIVETICKER) das Interesse des FC Bayern an Nick Woltemade vom VfB Stuttgart bestätigt.

Eberl: „Mal schauen, was möglich ist“

Eberl fügte hinzu: „Es ist kein Geheimnis mehr, man kann nicht mehr im Verdeckten arbeiten, es ist alles sehr transparent. Er ist ein Spieler, über den wir nachdenken. Mal schauen, was möglich ist.“

In den vergangenen Tagen äußerten sich viele Personen zu den Gerüchten. Lothar Matthäus spekulierte über die Ablösesumme und meinte, dass 80 bis 100 Millionen für Woltemade gerechtfertigt wären.

Streit zwischen Hoeneß und Matthäus

Eberl hat genauen Plan im Kopf

„Wir werden in Ruhe unsere Transfers weitermachen und wenn es utopische Preise sind, muss man das akzeptieren und auf einen anderen Zielspieler gehen“, so Eberl, der hinzufügte: „Das ist normal in dem Geschäft. Wir haben einen Plan im Kopf und den wollen wir umsetzen – und wenn es nicht geht, geht es nicht.“