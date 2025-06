Titel-Ekstase in Florida mit Folgen für den BVB

Die Florida Panthers feiern ihren zweiten Stanley-Cup-Sieg mit einer großen Parade. Borussia Dortmund muss aufgrund der Feierlichkeiten in Fort Lauderdale umplanen. Die Stadt stellt sich auf einen Ausnahmezustand ein.

Planänderung! Eigentlich wollte der BVB nach dem Sieg gegen die Mamelodi Sundowns (4:3) am Sonntagvormittag seinen Fans eine öffentliche Trainingseinheit gewähren.

Rund 150 geladene Anhänger sollten die Möglichkeit bekommen, die Profis während der Klub-WM aus nächster Nähe zu sehen und im Anschluss natürlich Autogramme, Selfies und Co. abzustauben. Doch daraus wird nun nichts.

Panthers-Parade zwingt BVB zum Umplanen

Der Grund: Die Riesen-Party von Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers. Die Eishockey-Champs feiern ihren zweiten Triumph in Folge - so wie es sich in Südflorida gehört: mit einer Parade unter freiem Himmel.