FC Bayern: Neuer bedauert Sané-Abschied

Sané wechselt zur kommenden Saison vom FC Bayern zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul. Da sein Vertrag in München bis 30. Juni läuft, ist der Nationalspieler bis dahin noch Teil des Bayern-Teams beim Turnier in den USA. Gegen Boca war Sané in der 67. Minute für Kingsley Coman eingewechselt worden. Beim 10:0 im ersten Gruppenspiel gegen Auckland hatte Sané noch 90 Minuten auf der Bank gesessen.