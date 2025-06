Klub-WM: Kanes Knoten platzt! FC Bayern löst Achtelfinal-Ticket

Maximilian Lotz 21.06.2025 • 05:00 Uhr Nach dem lockeren Aufgalopp gegen Auckland City FC stellen die Boca Juniors den FC Bayern bei der Klub-WM vor eine härtere Prüfung. Diese meistern die Münchner, allerdings wird der Erfolg durch Jamal Musialas Auswechslung getrübt.

Zweites Spiel, zweiter Sieg - aber Sorgen um Jamal Musiala: Der FC Bayern hat den ersten Härtetest bei der Klub-WM gegen die Boca Juniors mit 2:1 (1:0) gemeistert. Die Münchner lösten damit vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale.

Harry Kane (18.) und Michael Olise (84.) trafen für die Mannschaft von Vincent Kompany. Miguel Merentiel (66.) glich zwischenzeitlich für Boca aus.

Kompany zeigte sich erleichtert nach dem Sieg. „Es war eine solide Leistung. Wenn man sehr kritisch sein will, kann man sagen, dass wir mehr Tore hätten schießen müssen“, sagte er bei DAZN.

Musiala angeschlagen ausgewechselt

Bitter für die Bayern: Der erst in der 57. Minute eingewechselte Jamal Musiala musste in der 82. Minute wieder runter. Der 22-Jährige deutete Probleme mit der rechten Wade an. Musiala hatte Anfang April einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel erlitten.

Nachdem Toptorjäger Kane beim 10:0-Auftaktsieg gegen Auckland City FC noch torlos geblieben war, platzte nun auch beim Engländer der Knoten: In der 18. Minute brachte Kane die Bayern gegen den argentinischen Topklub in Front.

„Es war ein Spiel gegen ein härteren Gegner. Ich bin einfach nur froh, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte“, sagte Kane. „Es war eine großartige Vorstellung von uns, wir waren sehr motiviert. Wir hätten in der ersten Halbzeit höher führen müssen.“

Kane trifft! „Er macht das unkonventionell“

Kane wurde anschließend auch zum Spieler des Spiels gekürt. Lob für sein Tor gab es auch von Expertenseite. „Ein schwieriger Ball, weil er blöd aufspringt“, analysierte Michael Ballack bei DAZN. „Er macht das mit der Pieke unkonventionell.“ Der Ex-Nationalspieler ergänzte: „Das sind dann die wichtigen Tore von ihm, die im ersten Spiel nicht gebraucht wurden.“

Im zweiten Durchgang glich Boca praktisch aus dem Nichts aus: Nach einem Ballverlust von Michael Olise wurde Kapitän Miguel Merentiel (66.) auf die Reise geschickt. Jonathan Tah und Josip Stanisic behinderten sich beim Abwehrversuch gegenseitig, sodass der Angreifer freie Bahn hatte und auch Manuel Neuer keine Chance ließ.

Merentiel düpiert Bayern-Abwehr „mit einfachem Bauerntrick“

Ballack kreidete vor allem Stanisic den Treffer an, „der viel zu schnell draufstürzt und sich dann mit einem einfachen Bauerntrick ausspielen lässt.“

Die stimmgewaltigen Boca-Fans versuchten auch im mit 63.587 Zuschauern prall gefüllten Hard-Rock-Stadium in Miami, eine ähnliche Atmosphäre wie in ihrer legendären Heimat „La Bombonera“ in Buenos Aires zu kreieren. Auch auf dem Rasen wurde es gleich hitzig.

Michael Olise (8.) traf mit einer direkt verwandelten Ecke zur vermeintlichen Führung für die Bayern. Doch Schiedsrichter Alireza Faghani nahm den Treffer nach VAR-Check wegen Torhüterbehinderung zurück.

Aufregung um aberkannte Bayern-Führung

Eine zumindest diskussionswürdige Entscheidung, der sich Experte Ballack aber insgesamt anschloss. Serge Gnabry habe seiner Meinung nach „einen Tick zu viel“ im Fünfmeterraum gegen Keeper Augustin Marchesin geblockt, „aber der Torhüter nimmt das auch dankend an“.

Die Bayern ließen sich von der aberkannten Führung aber nicht von ihrem Weg abbringen und dominierten weiter das Geschehen. Kane war nach einer nur unzureichend geklärten Flanke zur Stelle.

Sané mit erstem Einsatz bei der Klub-WM

Kurz darauf vergab Kingsley Coman (20.) nach einem Querpass von Serge Gnabry vor dem leeren Tor die Riesenchance auf das 2:0. „Auf jeden Fall muss der rein. Ein Spieler von seinem Niveau sollte den machen“, urteilte Ballack. Vielleicht sei der Franzose aber auch vom Aufspringen des Balles noch etwas irritiert gewesen.

Im zweiten Durchgang kam dann auch erstmals Leroy Sané bei diesem Turnier zum Einsatz, er wurde in der 67. Minute eingewechselt. Der Offensivstar steht ab Juli bei Galatasaray unter Vertrag und kann die Bayern maximal bis zum Achtelfinale noch unterstützen.