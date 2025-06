Gegen alle Widerstände! Mit Demut zum BVB-Liebling

Für seine Verhältnisse reagierte er fast schon emotional. „Es fühlte sich gut an“, gab Daniel Svensson nach dem Achtelfinal-Einzug bei der Klub-WM einen Einblick in sein Gefühlsleben. Mit geballter Faust bejubelte er sein insgesamt zweites Tor für den BVB . „Fußball kann sehr emotional sein. Ich würde aber nicht sagen, dass ich der emotionalste Typ bin“, erklärte er.

Der Youngster schoss den BVB mit seinem Treffer zum Sieg (1:0) und wurde im Anschluss von der FIFA als ‚Man of the Match‘ ausgezeichnet. Große Jubelposen wird es bei Svensson aber wohl nie geben. „Ruhig. Ich bin ein demütiger Typ, der hart arbeitet“, beschrieb sich der Schwede bereits vor dem Spiel selbst. Mit dieser Einschätzung trifft er ins Schwarze.

Fest steht: Bei seiner Verpflichtung lagen die BVB-Bosse goldrichtig. Der 23-Jährige schlug bei Borussia Dortmund voll ein. Dass er so eine wichtige Rolle einnehmen könnte, hätten ihm bei seinem Wechsel wohl nur wenige zugetraut.

„Natürlich konnte man das nicht vorhersehen oder erwarten. Eine meiner Stärken ist aber, dass ich mich sehr gut anpassen kann“, so Svensson.

„Ich habe so etwas noch nicht erlebt“

„Daniel ist ein Laufwunder. Ich habe so etwas in der Form noch nicht erlebt, wie viel er läuft“ , lobte Kovac – übrigens nicht zum ersten Mal. Der 53-Jährige ist vor allem auch von dem Verhalten seines Schützlings außerhalb des Platzes angetan – ein Vollprofi durch und durch. Auch deshalb zählt er zu Kovacs Lieblingen.

Für den Skandinavier sind die Wetterbedingungen, die in den USA vorherrschen, gewöhnungsbedürftig. „Es ist anders, es ist hart. Aber das geht dem ganzen Team so. Und die Bedingungen haben ja auch die anderen Mannschaften“, so Svensson und fügte hinzu: „Ich brauche eine Menge Sonnencreme.“