"Hat mich sprachlos gemacht": Kritik an Real-Star nach Debüt

So dürfte er sich das Debüt für seinen neuen Klub nicht vorgestellt haben! Anfang Juni wechselte Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool zu Real Madrid und unterzeichnete in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2031.

Die Ausstrahlung aus Reds-Zeiten hatte der Verteidiger dabei aber noch nicht. Im Gegenteil. In der britischen Presse wurde der 26-Jährige für seinen Auftritt kritisiert, so schrieb der Mirror beispielsweise von einem „enttäuschenden“ Debüt.

Presse kritisiert Real-Neuzugang

„Von dem Moment an, in dem er das Spielfeld betrat, wirkte er irgendwie ehrfürchtig und wollte nichts falsch machen“, urteilte die Daily Mail. So habe sich seine Schüchternheit auch auf sein Spiel übertragen, „da er sich nur selten so nach vorne wagte, wie er es liebt“.