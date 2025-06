Klub-WM: Misslungenes Alonso-Debüt bei Real Madrid

Xabi Alonso verpasst in seinem ersten Spiel als Trainer von Real Madrid einen Sieg. Kurz vor Schluss versagen Federico Valverde die Nerven.

Enttäuschender Einstand für Xabi Alonso: Der neue Trainer ist mit Real Madrid in seinem ersten Spiel zum Auftakt der Klub-WM nicht über ein mühsames Remis gegen Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien hinausgekommen.

Beim 1:1 (1:1) bei 30 Grad in Miami hatten Alonso und Co. sogar noch Glück, dass der Außenseiter einige gute Möglichkeiten liegenließ. Federico Valverde vergab in der Nachspielzeit die große Chance auf einen schmeichelhaften Sieg für Madrid, als der 26-Jährige einen Strafstoß verschoss (90.+2).