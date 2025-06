Heftiger Zoff bei Bayern-Gegner: "Wie eine Beerdigung"

Kurz nach dem dritten Treffer kam es an der Seitenlinie zu einem heftigen Zoff zwischen Trainer Bruno Lage und dem kurz zuvor ausgewechselten Orkun Kökcü.

Trainer und Spieler liefern sich Zoff

Als dann der für den Türken eingewechselte Renato Sanches das 3:0 machte, drehte sich Lage zu Kökcü um und rief ihm ein paar Worte entgegen. Was dieser nicht auf sich sitzen lassen wollte.

Der Spieler sprang von der Ersatzbank auf und schimpfte wild gestikulierend in Richtung seines Trainers. Dieser war ebenfalls nicht zu beruhigen und deutete dem Spieler mit dem Zeigefinger vor den Lippen an, besser ruhig zu sein.

Die anderen Spieler saßen mit teils versteinerten, teils irritierten Mienen auf der Bank. „Was ein Jubel hätte sein sollen, fühlte sich fast wie eine Beerdigung an“, schrieb die spanische Zeitung as .

So wild die Szenen waren, so sachlich äußerte sich Lage nach der Partie. Auf einer Pressekonferenz spielte er den Vorfall mächtig herunter.

Kökcü auch unter deutschem Coach auffällig

Als Trainer treffe er „die Entscheidungen, die ich treffen muss, egal um wen es sich handelt. Das habe ich schon mehrfach bewiesen. Ich schaue mir die aktuelle Situation des Spielers an und treffe meine Entscheidungen in aller Ruhe.“

Allerdings verwies Lage auch darauf, dass Kökcü nicht zum ersten Mal auffällig wurde: „Er hat eine Vergangenheit mit einem Coach, er hat eine Gegenwart mit mir.“ Er spielte dabei wohl auf einen Vorfall unter seinem Vorgänger Roger Schmidt an. Dieser hatte Kökcü einst aus dem Team gestrichen, weil sich der Spieler in einem Interview über ihn beschwert hatte.

Benfica hatte schon bei seinem ersten Auftritt bei der Klub-WM in einem hitzigen Spiel gegen die Boca Juniors für Schlagzeilen gesorgt. In ihrem dritten Vorrundenspiel treffen sie am Dienstag (21 Uhr) auf den FC Bayern.