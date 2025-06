Keeper-Zwist beim BVB? Kobel reagiert deutlich auf Ansage

So schwört der 27-Jährige bei der Bild dem Verein die Treue und macht deutlich, seine Zukunft in Dortmund zu sehen. „Jeder weiß, dass ich mich in Dortmund extrem wohlfühle. Ich liebe die Fans, das Stadion, den Klub und die Stimmung. Jeder weiß das und sieht das, wenn ich auf dem Platz stehe. Ich weiß das sehr zu schätzen.“

Kobel reagiert auf Ramaj-Ansage

Leih-Rückkehrer Ramaj ließ kürzlich in der Sport Bild mit selbstbewussten Aussagen aufhorchen: „Ich habe die Saison in Kopenhagen sehr genossen, es ist fantastisch, was wir erreicht haben. Und für mich steht fest: Ich muss weiter auf dem Platz stehen, Minuten bekommen, Spielpraxis. Daher steht für mich fest: Ich setze mich in Dortmund nicht auf die Bank!“