Klub-WM: Bellingham verliert die Nerven

Beim Debüt von Trainer Xabi Alonso forderte Bellingham in der 23. Minute einen Einwurf, doch der Linienrichter sprach Al Hilal den Ball zu - zum Unmut des Engländers.

Klub-WM: Bellingham brennen die Sicherungen durch

„F*** off“, brüllte Bellingham über den Rasen, was auch über die Außenmikrofone im TV deutlich zu hören war.

Bellingham kam mit dem verbalen Ausrutscher ungestraft davon. Beim Stand von 1:1 ging es in die Halbzeit. Gonzalo Garcia hatte Real in Führung gebracht, ehe Rúben Neves vom Elfmeterpunkt ausglich (41.).

In der 84. Minute wurde Bellingham schließlich ausgewechselt. Für ihn kam Routinier Luka Modric in die Partie.

Federico Valverde scheiterte in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt an Hilal-Keeper Bono (82.) und so blieb es beim 1:1.