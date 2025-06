Klub-WM: Europäischem Topklub droht bitteres Aus!

Atlético Madrid meldet sich nach einer heftigen Auftakt-Niederlage bei der Klub-WM zurück. Dennoch droht dem spanischen Top-Klub das bittere Aus in der Vorrunde.

Zunächst hatte Atlético Madrid bei der Klub-WM in der Nacht zu Freitag ausschließlich Grund zum Jubeln: Nachdem die Rojiblancos zum Auftakt gegen Paris Saint-Germain verloren hatten, schlugen sie gegen die Seattle Sounders zurück und holten mit einem 3:1 den ersten Sieg. Doch wenige Stunden später gab es eine bittere Nachricht.

Atlético muss auf das Torverhältnis achten

Sollte Paris das letzte Gruppenspiel gegen Seattle gewinnen, hätten sowohl die Franzosen als auch Botafogo bereits sechs Zähler auf ihrem Konto. Dann käme es auf das Torverhältnis an, bei dem Atlético einiges an Nachholbedarf hat. So müsste die Mannschaft von Diego Simeone ihrerseits mit mindestens drei Toren Unterschied gegen Botafogo gewinnen.