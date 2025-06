Inter Miami gegen PSG krachend gescheitert: "Albtraum für Messi"

Paris zu stark für Messi und Co.

Die französische L‘Equipe schrieb von einem „Kinderspiel“ und wurde beim Vergleich beider Mannschaften deutlich: „Die eine Mannschaft läuft herum, die andere begnügt sich damit, frische Luft zu schnappen, was ihnen in ihrem Alter sicherlich gut tut“, hieß es in Anbetracht von Sergio Busquets (36 Jahre), Luis Suárez (38 Jahre), Messi (38 Jahre) und deren Teamkollegen.

Klub-WM: Viertelfinal-Kracher zwischen PSG und Bayern?

Bei einem Kopfball von Messi wurde es in der 80. Minute dann zum ersten Mal so richtig gefährlich, aber Donnarumma war wieder zur Stelle.

Kurz vor Schluss bekam Miami noch einen Freistoß in einer aussichtsreichen Position zugesprochen (88.). Daraufhin hallten „Messi! Messi!“-Sprechchöre durch das Stadion in Atlanta. Der Argentinier trat an, doch sein Versuch flog in die Mauer.