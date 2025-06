"Rückschläge, die ich so nicht kannte": BVB-Star gibt tiefe Einblicke

Der BVB trifft im Achtelfinale der Klub-WM auf CF Monterrey - für Waldemar Anton ein ganz besonderes Highlight. Der Verteidiger blickt außerdem auf seinen holprigen Start in Dortmund.

Der BVB trifft im Achtelfinale der Klub-WM auf CF Monterrey - für Waldemar Anton ein ganz besonderes Highlight. Der Verteidiger blickt außerdem auf seinen holprigen Start in Dortmund.

Mit verschnupfter Nase kam Waldemar Anton zu einer Medienrunde im Teamhotel in Fort Lauderdale (USA), bei der auch SPORT1 dabei war. „Von diversen Klimaanlagen. Mal warm, dann wieder kalt. Aber es ist okay“, so der Innenverteidiger und weiter: „Du kannst das nicht verhindern.“ Bis Dienstag muss er wieder topfit sein.

Ex-Real-Star Sergio Ramos heuerte im Februar bei Monterrey an, nachdem er zuvor rund ein halbes Jahr vertragslos war. „Das ist natürlich was Schönes. Als Kind habe ich zu ihm aufgesehen“, erklärte Anton und weiter: „Ich habe letztens erst darüber nachgedacht, dass ich dieses Jahr schon gegen echt viele Spieler gespielt habe, gegen die ich schon immer gerne gespielt hätte. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo, aber auch gegen große Nationen wie Frankreich und Portugal.“

Standing von BVB-Star deutlich verbessert

Eigenschaften, die auch Anton auszeichnen und bei seinem Trainer enorm gut ankommen. Schon zum wiederholten Male lobte Kovac seinen Innenverteidiger als „absolutes Vorbild“, auf das er sich immer verlassen könne. Antons Standing hat sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich verbessert. Aktuell gehört er einem kleinen Kreis an Spielern an, von denen sich Kovac gerne Input holt und nach der Meinung fragt.