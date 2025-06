Vor Wiedersehen mit FC Bayern: Rätsel um Sanches offenbar gelöst

Renato Sanches kommt auch nach seiner Rückkehr zu Benfica nicht so richtig in Fahrt. Nun enthüllt ein Bericht den mutmaßlichen Grund.

Sanches‘ Körper mangelt es wohl an wichtigem Protein

Mit großen Erwartungen zum FC Bayern

2016 war Sanches von seiner Heimatstadt Lissabon zum FC Bayern gewechselt. Die Erwartungen an das Talent, das in dem Jahr zum „Golden Boy“ als bester Nachwuchsspieler gekürt wurde, waren riesig.

Doch den Durchbruch schaffte Sanches in München nie. In 35 Bundesligaspielen für die Bayern gelang ihm nur ein Tor. Nach einer Ausleihe an Swansea City verkaufte der Rekordmeister Sanches 2019 an OSC Lille, drei Jahre später ging es für ihn weiter nach Paris.