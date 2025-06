Wieder Wirbel um Real-Star Rüdiger!

Rüdiger im Gesicht getroffen

Schon wenige Sekunden vor Cabrals Aktion war Rüdiger in einem Laufduell mit Federico Pereira aneinandergeraten.

Beim Stand von 3:1 für Real eilte der deutsche Verteidiger in der 94. Minute nach vorne, ehe er mit dem Uruguayer Pereira zusammenstieß und zu Boden fiel. Rüdiger rappelte sich auf und stieß in den Sechzehner dazu, um sich für eine potenzielle Flanke in Position zu bringen.