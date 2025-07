Bellingham vor BVB-Duell „enttäuscht“

Jude Bellingham äußerte sich am Freitagabend vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein zu der bitteren Aktion: „Natürlich bin ich enttäuscht, nicht mit meinem Bruder auf dem Feld stehen zu können. Das wäre ein toller Moment für unsere Familie gewesen. Aber das ist eben Teil des Spiels. Aber wir werden diese Chance bestimmt mal wieder bekommen.“

„Ich bin wirklich sehr stolz auf ihn“

Ob er seinem Bruder zu dem Wechsel geraten hat, wollte SPORT1 in der Mixed Zone wissen: „Ich bin wirklich sehr stolz auf ihn. Als das Interesse kam, habe ich mich aber nicht groß eingemischt. […] Ich wollte mich da bewusst raushalten. Wir sprechen jeden Tag, aber nicht immer über diese Themen. Wenn er Ratschläge braucht, bin ich natürlich da und gebe sie ihm. Ich werde ihn aber nie in irgendeine Richtung drängen, das ist nicht mein Job. Als Bruder will ich einfach für ihn da sein und nicht Entscheidungen für ihn treffen. Ich versuche ihm mit meiner Erfahrung zu helfen, aber ich glaube er hat die richtige Wahl getroffen.“