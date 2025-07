Brüder-Duell geplatzt! Bellingham-Ausrutscher hat schwerwiegende Folgen

Borussia Dortmund ist auf dem bestem Wege, bei der Klub-WM ins Viertelfinale einzuziehen. Neuzugang Jobe Bellingham darf in einem möglichen Duell mit Real Madrid jedoch nicht mitwirken.

Es wäre eine Geschichte gewesen, die nur der Fußball schreibt. Vor wenigen Wochen wechselte Jobe Bellingham aus der zweiten englischen Liga zum BVB und trat in die großen Fußstapfen, die sein Bruder Jude in Dortmund hinterlassen hatte.

Unnötiges Foul! Bellingham gesperrt

Was war passiert? Völlig übermotiviert ging Jobe Bellingham in der 28. Spielminute in einen Zweikampf mit Nelson Deossa und foulte den Monterrey-Profi. (BVB - Monterrey im LIVETICKER)