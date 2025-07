BVB: "Benötigen einen perfekten Tag" gegen Real

Auf dem Papier ist Borussia Dortmund im Viertelfinale der Klub-WM gegen Real Madrid klarer Außenseiter, doch BVB-Geschäftsführer Lars Ricken glaubt an eine Chance. "Wir stehen im Viertelfinale der WM und möchten nun auch nichts mehr ausschließen", sagte er der Funke Mediengruppe: "Wir haben in 13 Monaten zweimal knapp gegen Real verloren und wissen, dass wir einen perfekten Tag benötigen, um sie zu besiegen."

Das Duell steigt am Samstag (22.00 Uhr/DAZN und Sat.1) im MetLife Stadium. "Wir freuen uns auf das Spiel gegen Real Madrid vor mehr als 70.000 Zuschauern - so stellt man sich eine Klub-WM vor", sagte Ricken: "Wenn wir schon mal in New York sind, möchten wir dort auch bleiben, denn Halbfinale und Endspiel finden ebenfalls dort statt. Wir haben uns daher auch ganz bewusst dazu entschieden, vor einem möglichen Halbfinale nicht mehr zurück nach Fort Lauderdale zu fliegen - auch, um ein Zeichen zu setzen."