Einzelkritik: BVB zittert sich weiter! Süle überfordert - Kobel überragend

Zum Brüderduell kommt es allerdings nicht. Denn Jobe Bellingham agierte in einer Situation zu ungestüm und muss nun eine Sperre absitzen . Großes Manko war außerdem einmal mehr die Dortmunder Defensive, die einige hochkarätige Chancen der Mexikaner zuließ und so das Weiterkommen gefährdete.

BVB nach Zittersieg im Viertelfinale

Der BVB darf sich auch bei einem glänzend aufgelegten Gregor Kobel bedanken, der mehrmals in höchster Not rettete. Während ein Dortmunder Offensivduo groß aufspielte, fiel der neu reingeworfene Verteidiger Niklas Süle deutlich ab. Die SPORT1 -Einzelkritik:

GREGOR KOBEL: Bester Dortmunder an diesem Abend! Rettete mehrmals glänzend. In der ersten Hälfte gleich doppelt gegen Deossa (11., 17.). Bei einer verunglückten Flanke von Canales half zudem das Aluminium (17.). Auch im Eins-gegen-Eins nicht zu überwinden (20., 60.). Beim Gegentreffer machtlos (48.). SPORT1-Note: 1

Süle wirkt abwesend

NIKLAS SÜLE: Der schwächste Dortmunder an diesem Abend. Kehrte für Yan Couto zurück in die Startelf. Setzte gleich zu Beginn ein Zeichen, als er Monterreys Torres am gegnerischen Strafraum umgrätschte – Ramos war direkt zur Stelle und machte ihm eine Ansage (4.). War nicht immer sattelfest und offenbarte ungewohnte Schwächen. Bei der Flanke vor dem Anschlusstreffer nur Statist (48.). Später kam er Corona nicht hinterher – Kobel hielt im Eins-gegen-Eins (60.). Wirkte über weite Teile des Spiels abwesend. SPORT1-Note: 5

DANIEL SVENSSON: War gerade in den Anfangsminuten sehr umtriebig. Die meisten BVB-Angriffe liefen über seine linke Seite. Verschätzte sich beim Anschlusstreffer, sprang unter dem Ball hindurch (48.) – wirkte dabei sehr unglücklich. Nach dem Seitenwechsel stellte ihn Canales einige Male vor Probleme. Nach der Einwechslung von Couto rückte er in die Viererkette. SPORT1-Note: 3

Mentalitätsmonster Ryerson

JULIAN RYERSON: Der zweite BVB-Treffer gehörte zu mindestens 50 Prozent ihm: Eroberte gegen Corona an der Grenze des Erlaubten die Kugel und schickte Adeyemi blitzschnell in die Tiefe. Sekunden später verwandelte Guirassy eiskalt (24.). Hatte mit Gegenspieler Corona auch sonst alle Hände voll zu tun – nicht immer blieb er Sieger. Dafür aber sowohl offensiv als auch defensiv ein wahres Mentalitätsmonster. SPORT1-Note: 3

FELIX NMECHA (bis 71.): Starke Ballverteilung im Mittelfeld. Löste selbst knifflige Situationen spielerisch. Brachte in Hälfte eins jeden Ball an den Mitspieler. Sein leichtfertiger Ballverlust auf Höhe des gegnerischen Strafraums gefährdete die BVB-Führung (64.). Wirkte im Verlauf der Partie ausgepumpt und musste vorzeitig vom Feld. SPORT1-Note: 3

PASCAL GROß: Nicht so dominant, wie man es von ihm gewohnt ist. Hatte Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen, lief zu oft nur hinterher. Legte Guirassy nach rund einer halben Stunde die große Möglichkeit zum 3:0 auf – der Stürmer ließ sie jedoch ungenutzt. Fand nach der Pause besser zu seinem Spiel. SPORT1-Note: 4

Klub-WM: Bellingham fehlt im Viertelfinale

JOBE BELLINGHAM (bis 55.): Bitter: Handelte sich eine unnötige gelbe Karte ein (28.), für das Bruder-Duell ist er somit gesperrt – da halfen auch die Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann beim Halbzeitpfiff nichts. Seinen Querschläger fing Kobel sicher ab (8.). Sonst sehr umtriebig und mit viel Übersicht. Glänzte auch in der Offensivbewegung. Seine erstklassige Vorarbeit brachte Guirassy nicht im Tor unter (34.). Muss sich noch an das Positionsspiel gewöhnen. SPORT1-Note: 4

KARIM ADEYEMI (bis 71.): Absolut aufgeweckter Auftritt. Lief ständig seine Gegenspieler an, arbeitete auch defensiv gut mit. Bereitete beide Dortmunder Treffer vor: Beim ersten ließ er den Ball an der Strafraumkante nach einem Doppelpass geschickt auf Guirassy tropfen (14.). Beim zweiten zog er einen starken Sprint an und legte überlegt und mit Übersicht auf den Stürmer zurück – 2:0 (24.). In der zweiten Hälfte tauchte er ab. Wurde folgerichtig ausgewechselt (71.) Ausbaufähig bleibt weiterhin sein erster Kontakt. SPORT1-Note: 2