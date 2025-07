BVB-Zittersieg! Kracherduell mit Real fix - Bellingham gesperrt

Klub-WM: Guirassy und Adeyemi leiten Sieg ein

Kobel rettet den BVB

Ein gut aufgelegter Gregor Kobel half den Schwarz-Gelben die Führung ins Ziel zu retten und zeichnete sich mit einigen starken Paraden aus - so auch in der 60. Minute gegen Jesus Corona.

Ramos verpasst Ausgleich um Haaresbreite

In der Schlussphase wurde es dann nochmal so richtig eng. Ein Kopfball von Real-Ikone Sergio Ramos in der ersten Minute der Nachspielzeit segelte nur wenige Zentimeter am Kasten vorbei.