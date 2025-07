Ein gefühlter Real-Neuzugang

Der türkische Messi? Na klar, allein der Spitzname, der in der Welt des Fußballs in aller Munde ist, spricht Bände und zeigt gut, dass die heimischen Fans in der Türkei längst verzaubert sind. Seit er 2021 Profi bei Fenerbahçe wurde, fasziniert sein linker Fuß die Massen. Schnell reifte er zum Star der Süper Lig und beeindruckte seine Nation auch bei der EM 2024. Die Rede ist natürlich von Arda Güler .

Einziger Haken dieser Prophezeiung: Der türkische Messi zauberte außerhalb der Türkei gar nicht so viel. Besser gesagt, er durfte es nicht, seit er sich im Juli 2023 Real Madrid anschloss. Denn unter Ex-Coach Carlo Ancelotti war Güler ein Versprechen, das nur selten eingelöst wurde. In der Saison 2024/25 absolvierte der 20-Jährige 43 Pflichtspiele für seinen Verein – meist als Einwechselspieler. Im Schnitt kam er pro Partie auf 41 Minuten.

Natürlich zu wenig für jemanden, dem die Zukunft gehören sollte, dessen Namen von nicht wenigen in einem Atemzug mit Lionel Messi genannt wird. Nie stand Güler mehr als zwei Partien in Folge in der Startelf. Fünf Tore und neun Assists zeigten sein Potenzial, verdeutlichten aber auch, dass er keine tragende Rolle hatte. So hielten sich hartnäckige Gerüchte, ob Güler sich lieber einen neuen Klub suchen sollte. Bis jetzt. Bis Xabi Alonso kam.