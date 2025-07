FC Bayern: Ausfall gegen PSG? Update bei Coman

Gute Nachrichten für den FC Bayern bei Kingsley Coman: Der Franzose hat sich im Achtelfinale der Klub-WM gegen Flamengo am Sonntag offenbar nicht verletzt und sollte somit im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (Samstag, 18 Uhr im LIVETICKER) zur Verfügung stehen. Das berichtet der Kicker .

Demnach gab es am Montag genauere Untersuchungen beim 29-Jährigen, der beim 4:2-Sieg der Münchner in der 62. Minute im Achtelfinale angeschlagen ausgewechselt werden musste. Dem Bericht zufolge gab es aber Entwarnung und Coman sei nicht verletzt.

Coman im Achtelfinale der Klub-WM ausgewechselt

Der Franzose hatte gegen Flamengo an der Außenlinie einen Zweikampf mit Wesley Franca geführt, wobei Coman sein linkes Bein überstreckte.

Noch während der Aktion fasste er sich an die Rückseite seines Oberschenkels und fiel zu Boden. Coman stand der Schmerz anschließend ins Gesicht geschrieben und er deutete sofort in Richtung der Bayern-Bank an, dass er ausgewechselt werden müsse.