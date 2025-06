Kracher-Duell nach wildem Bayern-Sieg fix

Wilde Achterbahnfahrt in Miami: Der FC Bayern steht bei der Klub-WM im Viertelfinale.

In einem teils wilden Achtelfinale gegen den brasilianischen Vertreter Flamengo setzte sich der deutsche Rekordmeister nach einem echten Kraftakt mit 4:2 (3:1) durch.

Kane trifft doppelt - und wird umgehauen

Die Bayern erwischten einen perfekten Start und gingen durch ein Eigentor von Erick Pulgar in Führung (6.). Die weiteren Treffer für die Münchner erzielten Doppelpacker Harry Kane (9., 73.) und Leon Goretzka (41.). Bei Flamengo reihten sich Gerson (33.) und Jorginho (55., Handelfmeter) in die Torschützenliste ein.

Für Pulgar war es ein gebrauchter Abend. Erst das Eigentor, dann sah der Chilene nach einem Foul an Kane die Gelbe Karte (42.), verletzte sich bei der Aktion auch noch und musste ausgewechselt werden. Kane wurde vom medizinischen Personal behandelt, konnte aber weiterspielen.

In der 84. Minute sah Kane dann selbst nach einem heftigen Einsteigen Gelb.

Während des Spiels kam es immer wieder zu Rudelbildungen, so auch nach Pulgars Foul an Kane. Einige Schubser und Wortgefechte später wurden Bayerns Jonathan Tah und Flamengos Gonzalo Plata von Schiedsrichter Michael Oliver verwarnt (44.).

Neuer abgefeiert - Sorgen um Coman

Für ihn kam Leroy Sané in die Partie und sammelte seine letzten Minuten im Bayern-Trikot. Sané verlässt den Verein und wechselt zum 1. Juli zu Galatasaray Istanbul. Er vergab in der siebten Minute der Nachspielzeit eine Riesenchance und scheiterte freistehend an Flamengo-Keeper Agustin Rossi.