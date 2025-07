FC Bayern in der Einzelkritik: Kane erst phänomenal, dann fatal

Stefan Kumberger 05.07.2025 • 22:34 Uhr Bei der Niederlage gegen Paris Saint-Germain wird ausgerechnet Harry Kane zum Unglücksraben. Für die eigentlich gut organisierte Defensive gibt es trotz der Niederlage ordentliche Noten. Die Einzelkritik.

Der FC Bayern München ist bei der Klub-WM an Paris Saint-Germain gescheitert, der deutsche Rekordmeister unterlag dem Champions-League-Sieger im Viertelfinale mit 0:2 (0:0).

Die Horrorverletzung von Jamal Musiala überschattete die Partie, sein Nachfolger konnte den herben Verlust nicht auffangen. Während die Defensive überwiegend überzeugen konnte, entfaltete die Offensive um Harry Kane zu wenig Gefahr.

Neuer sorgt für Raunen

Der Engländer leitete mit einem Ballverlust den ersten Gegentreffer ein und brauchte lange, um ins Spiel hineinzufinden. Seine Offensivpartner blieben ebenfalls weitestgehend blass. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Wurde vom internationalen Publikum in Atlanta am lautesten gefeiert und sorgte mit seiner tollen Abwehraktion gegen Kvaratskhelia (32. Minute) für ein respektvolles Raunen auf den Rängen. Kurz nach Wiederanpfiff folgte dann die nächste Heldentat des Routiniers, als Barcola völlig allein auf ihn zulief - doch Neuer parierte. Wäre in der 74. Minute fast zur tragischen Figur geworden, als er als letzter Mann den Ball verlor - Dembélé nahm das Geschenk aber nicht an. Obwohl das Glück Neuer danach verließ: SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER: Verdiente sich erneut ein Fleißbildchen, doch seine Flanken und Abspiele in der Offensive gerieten anfangs zu häufig nicht genau genug - so verpuffte manch gute Aktion. Nach der Auswechslung von Stanisic wurde er dann zum Linksverteidiger. In seiner österreichischen Heimat nennt man Leute wie ihn „Wunderwuzzi“. Kam auch auf dieser ungewohnten Position einigermaßen gut zurecht, auch wenn er nach vorne keine Wunderdinge vollbrachte. SPORT1-Note: 3

Tah mit Bestnote

DAYOT UPAMECANO: Hatte bereits vor der Partie angekündigt, wie gegen Flamengo häufiger vorne auftauchen zu wollen und ließ seinen Worten Taten folgen. Sein herrlicher Kopfballtreffer nach 45 Minuten zum vermeintlichen 1:0 wurde aber zu Recht nicht gegeben - Abseits! Lange Zeit in seinem Zweikampfverhalten sehr verlässlich und seriös. Kleine Schnitzer hatten Seltenheitswert. SPORT1-Note: 2

JONATHAN TAH: Glänzte in der ersten Halbzeit mit einigen guten Ballgewinnen und wagte sich vergleichsweise häufig nach vorne. Absolvierte die Partie mit großer Ruhe und Gelassenheit. Gerade sein Stellungsspiel konnte überzeugen und ersparte ihm so manchen schmerzhaften Sprint. SPORT1-Note: 2

JOSIP STANISIC: Wirkte zu Beginn in manchen Szenen etwas zu sorglos, konnte sich aber retten. Ließ seine Außenbahn gegen Hakimi und Barcola einmal sträflich offen und zog sich dann beim Sprint zurück eine kleine Blessur zu (19. Minute). Der kroatische Nationalspieler konnte zunächst weiterspielen, in der 34. Minute musste er dann doch ausgewechselt werden. Für ihn kam Boey in die Partie. SPORT1-Note: 3

Kimmich hält tapfer dagegen

JOSHUA KIMMICH: Trat gelegentlich der Taskforce aus Laimer und Upamecano bei, die sich hauptsächlich um Kvaratskhelia kümmerte. Kam vielleicht auch deswegen in der ersten Halbzeit kaum zur Geltung und konnte das bayerische Spiel nicht prägen. Im zweiten Durchgang wurde der 30-Jährige deutlich präsenter und musste sich defensiv nicht mehr so sehr aufreiben. War lobenswerterweise immer vorne dabei, wenn es körperlich robust wurde und hielt auch in schweren Phasen tapfer dagegen. SPORT1-Note: 2

ALEKSANDER PAVLOVIC: Bekam den Vorzug vor Goretzka und konnte in der Anfangsphase durchaus als Ballverteiler überzeugen. Wollte in der 41. Minute mit einem feinen Anspiel Musiala in Szene setzen, der erreichte den Ball jedoch nicht - Donnarumma musste sich trotzdem richtig strecken, um PSG vorm Gegentor zu bewahren. Nach der Pause in vielen Belangen zu harmlos und mit zu wenig Kreativität. Da war insgesamt mehr drin. Wurde in der 79. Minute durch Goretzka ersetzt. SPORT1-Note: 3,5

KINGSLEY COMAN: Ging sehr agil in die Partie und hatte entsprechend viele Ballkontakte. In der ersten Halbzeit merkte man ihm richtig die Lust am Spiel an - ein echter Aktivposten bei den Bayern. Hakimi hatte jedenfalls größte Mühe mit ihm. Harmonierte mit Gnabry nicht so gut wie zuvor mit Musiala - da lief einiges nicht glatt. Wurde in der 79. Minute durch Müller ersetzt. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: Erstmals seit drei Monaten wieder in der Startelf. Kam ordentlich in die Partie und ging auch die Wege nach hinten mit. In der Offensive verhakte sich der 22-Jährige aber zu oft und konnte so kaum Wirkung entfalten. Gegen Ende der ersten Halbzeit spielte er sich zunehmend frei, doch dann der Schock: PSG-Keeper Donnarumma räumte ihn an der Grundlinie ab und Musiala verletzte sich dabei schwer. SPORT1-Note: 3

PSG nutzt Kanes Ballverlust

MICHAEL OLISE: Ermöglichte den Franzosen mit seinem Ballverlust in der dritten Minute gleich eine richtig gute Chance durch Doué. Verzeichnete kurze Zeit später selbst den ersten bayerischen Schuss aufs Tor - der fiel aber harmlos aus. Grundsätzlich wechselten sich Licht und Schatten beim 23-Jährigen ab. Bester Abschluss: Sein Schuss in der 27. Minute, den Donnarumma parierte. Zeigte nach der Pause eine deutliche Leistungssteigerung, tauchte wieder verlässlicher in gefährlichen Positionen auf und kam zu Chancen. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE: Musste sich lange herantasten und durchkämpfen, bis er dann in der 38. Minute eine erste gute Kopfballchance hatte - allerdings bekam er die Kugel nicht sauber auf die Stirn, sonst wäre das gefährlicher geworden. Tauchte einige Zeit ab, brachte das Stadion dann aber mit einer phänomenalen Grätsche in bester englischer Art zum Kochen (71. Minute). Verlor in der 78. Minute den Ball - da war er einfach zu unbedarft und PSG bestrafte das mit dem entscheidenden 0:1 aus Bayern-Sicht. SPORT1-Note: 4

Einwechselspieler bleiben schwach

SACHA BOEY: Kam in der 34. Minute für den angeschlagenen Stanisic in die Partie, ersetzte seinen Kollegen aber nicht positionsgetreu, sondern durfte auf der rechten Außenverteidigerposition ran. Konnte in den ersten Momenten überhaupt nicht überzeugen und wirkte wie ein Fremdkörper. Kämpfte sich aber mit der Hilfe von Olise und Upamecano ein wenig an das Niveau der anderen heran, wurde trotzdem kurz vor Schluss wieder ausgewechselt. SPORT1-Note: 5

SERGE GNABRY: Wurde in der Halbzeitpause für den verletzten Musiala ins Spiel gebracht. Konnte hinter Kane nicht überzeugen und tat sich nach Müllers Einwechslung auch auf der linken Außenbahn schwer. Die Partie lief in weiten Teilen an ihm vorbei, aber der Einsatz stimmte immerhin. SPORT1-Note: 4

THOMAS MÜLLER: Wurde in der 79. Minute für Coman eingewechselt. Konnte in seinem letzten Spiel für Bayern den Dingen aber keine Wendung mehr geben. SPORT1-Note: ohne Bewertung

LEON GORETZKA: Kam in der 79. Minute für Pavlovic ins Spiel. SPORT1-Note: ohne Bewertung