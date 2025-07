FC Bayern: Matthäus-Kritik an Neuer versandet

Wenn der FC Bayern am Samstag in Atlanta auf Paris Saint-Germain (18 Uhr im LIVETICKER) trifft, dürfte erneut viel davon abhängen, ob Manuel Neuer sich wieder in Bestform präsentiert. Der Keeper ist bislang eine der großen Stützen des Rekordmeisters bei der Klub-WM in den USA. Seine Gelassenheit wirkt ansteckend.