Eberl spricht bei Woltemade Klartext: "Es gibt auch ein Budget ..."

Nick Woltemade will zum FC Bayern wechseln. Sportvorstand Max Eberl bestätigt das Interesse, erklärt aber auch, welche Hürden jetzt noch zu bewältigen sind.

Max Eberl hat das Interesse des FC Bayern an Stürmerstar Nick Woltemade noch ein weiteres Mal bestätigt , aber auch durchblicken lassen, dass die Verhandlungen mit VfB Stuttgart kompliziert werden dürften.

Nach SPORT1 -Informationen hat sich der Shootingstar bereits mit dem FC Bayern geeinigt, der VfB will seinen Angreifer aber nicht abgeben - es sei denn, es wird eine astronomische Summe aufgerufen, die wiederum Bayern nicht zu zahlen bereit ist.

Woltemade? „Schwierig, eine gute Lösung zu finden“

Was es nicht einfacher macht: Der mediale Wirbel um das Thema Woltemade . „Momentan ist sehr viel um uns herum, ohne dass es schon mal irgendein ein wirkliches Gespräch mit dem VfB Stuttgart gab“, wurde Eberl nach dem Viertelfinaleinzug bei der Klub-WM deutlich.

Dass das Thema in den vergangenen Tagen in der Öffentlichkeit heiß diskutiert wurde, verkompliziere die Situation. „Dann ist es immer schwierig, eine gute Lösung zu finden. Wenn die Verhandlungen in der Öffentlichkeit geführt werden, dann wird es meistens nicht zu einem guten Ergebnis führen“, fuhr Eberl fort.