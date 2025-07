Infantino: Klub-WM der "erfolgreichste Vereinswettbewerb"

SID 12.07.2025 • 18:40 Uhr Der FIFA-Präsident Gianni Infantino läutet vor dem Klub-WM-Finale in New York "das goldene Zeitalter des Vereinsfußballs" ein.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Klub-Weltmeisterschaft zum "erfolgreichsten Vereinswettbewerb der Welt" erklärt. Einen Tag vor dem Finale zwischen Paris Saint-Germain und Chelsea am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN und Sat.1) trat Infantino im Trump Tower in New York vor Reporter, dort hatte die FIFA vor Kurzem ein Büro eröffnet.

"Das goldene Zeitalter des Vereinsfußballs hat begonnen. Wir können definitiv sagen, dass diese FIFA Klub-Weltmeisterschaft ein riesiger Erfolg war", sagte Infantino in der Welt-Metropole und ergänzte: "Wir haben etwas Neues geschaffen, etwas, das bleiben wird, etwas, das die Landschaft des Vereinsfußballs verändert".

Die erste Turnier-Ausgabe mit 32 Mannschaften stieß im Vorfeld auf Kritik, da sie die Anforderungen an die Top-Spieler erhöhte und bei hohen Temperaturen in den Vereinigten Staaten ausgetragen wurde, was Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der Beteiligten aufkommen ließ.

Der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war einer der führenden Kritiker des Turniers und nannte es kürzlich in einem Interview "die schlechteste Idee, die jemals im Fußball umgesetzt wurde". Die französische Trainerlegende Arsène Wenger, inzwischen für die FIFA als Direktor für globale Fußballförderung tätig, hatte diese Kritik in der BBC gekontert: "Wenn Sie alle Klubs befragen, die hier waren, würden 100 Prozent sagen, dass sie wieder dabei sein wollen. Das ist die beste Antwort darauf, was die Klubs von einer Klub-Weltmeisterschaft halten."

