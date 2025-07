"Was für eine Dreistigkeit!" - Palmer schießt Chelsea zum Klub-WM-Titel

Was für eine Show! Chelseas Cole Palmer hat im Finale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain die Londoner mit einer furiosen Leistung zum Titel geschossen und dabei die Abwehr von PSG alt aussehen lassen.

Klub-WM: „Zwei brillante Tore von Palmer“

Palmer, in England wegen seiner Elfmeterquote (92,3 Prozent verwandelt) und Treffsicherheit auch als „Cold Palmer“ bekannt, machte im Endspiel seinem Spitznamen alle Ehre.

„Es ist ein tolles Gefühl. Noch besser, weil alle vor dem Spiel an uns gezweifelt haben, das wussten wir“, freute sich Palmer nach dem Titelgewinn bei DAZN : „So zu kämpfen, wie wir es getan haben, das ist unglaublich.“

Die britische Zeitung The Sun titelte: „Brave blue world, zwei brillante Tore von Palmer.“

Palmer legt mustergültig für Pedro auf

„Was ist denn hier los?! PSG völlig von der Rolle. Palmer überragt erst mit zwei Toren, dann als Vorlagengeber. Und Torschütze Pedro? Lupft den Ball über Donnarumma. Was für eine Dreistigkeit! Wow!“, schrieb The Guardian .

Palmer stellt Mendes vor Probleme

Besonders PSG-Linksverteidiger Nuno Mendes hatte im ersten Durchgang mächtig Probleme mit Palmer. In den direkten Duellen mit dem offensiven Wirbelwind hatte der Portugiese fast immer das Nachsehen.

Palmer ist nach Didier Drogba (dem das Kunststück zweimal gelang) und Eden Hazard erst der dritte Chelsea-Spieler, der in diesem Jahrhundert mindestens zwei Tore in einem Finale für die Blues erzielen konnte.

Die Palmer-Show am Sonntagabend kam etwas überraschend: In der abgelaufenen Spielzeit wurde der Schlüsselspieler immer mehr zum Sorgenkind in der Mannschaft von Enzo Maresca.