Ein Tief von immer dramatischerem Ausmaß

Doch die Pechsträhne des 22-Jährigen nimmt immer dramatischer Ausmaße an. Der im vergangenen Jahr so gefeierte Schlüsselspieler der Blues wird mehr und mehr zum Sorgenkind.

Palmer baut Torlos-Serie bei Chelsea aus

Während seine Teamkollegen am Dienstag die 90 Minuten gegen das Schlusslicht der Premier League zur Frustbewältigung nach zuletzt drei Niederlagen in Folge nutzten, muss Palmer weiterhin auf seinen persönlichen Befreiungsschlag warten.

Nimmt man das Aus im FA Cup in Brighton Anfang Februar hinzu, hat Palmer nun schon in sieben Pflichtspielen nacheinander nicht mehr getroffen. Sein letzter Ligatreffer datiert vom 14. Januar.

Palmer seit 1. Dezember 2024 ohne Assist

Fast noch bitterer für den Spielgestalter: Seit 14 Ligaspielen - genauer gesagt seit dem 1. Dezember 2024 - wartet Palmer auf eine direkte Torbeteiligung. Dabei hat er laut Opta in der laufenden Saison sagenhafte 69 Chancen kreiert - mehr als jeder andere Spieler in der Premier League.

Im ersten Durchgang verpasste er freistehend vor Aaron Ramsdale die Führung, in der Schlussphase fischte der Keeper der Saints einen Freistoß von Palmer aus dem Winkel.

Wann platzt Palmers Knoten? Maresca spricht Mut zu

Man habe von Anfang an gesagt, „dass wir uns nicht in jedem Spiel auf Cole verlassen sollen“, fügte Maresca hinzu und stärkte seinen Schützling: „Er muss weiter arbeiten, weiter glücklich sein und weiter so lachen, wie er es tut. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“