"Sehr schwer" - Jota-Tod überschattet Bayern-Spiel

Der Tod von Diogo Jota überschattet auch das Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. In Kadern beider Klubs stehen ehemalige Mitspieler des Portugiesen.

In den beiden Kadern stehen sechs Profis, die zusammen mit Jota bei der portugiesischen Nationalmannschaft gespielt haben. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes und Goncalo Ramos bei Paris, João Palhinha und Raphael Guerreiro bei den Bayern.

Mitspieler trauern um Jota

„Gerade, wenn man Mitspieler von ihm war, geht das nicht spurlos an einem vorbei. Das ist auch total verständlich“, sagte Joshua Kimmich. Beim Viertelfinale zwischen Al-Hilal und Fluminense waren am Freitag Ruben Neves und João Cancelo während der Schweigeminute für ihren jahrelangen Mitspieler in Tränen ausgebrochen. Auch Palhinha und Guerreiro, sagte Kimmich, sei die Trauer um ihren Teamkollegen anzumerken.