Klub-WM-Farce: Warum Cucurella wegen Trump "die Hose voll" hatte

„Ich hatte die Hose voll“, berichtete der Spanier in einem Gespräch mit dem Journalisten Gerard Romero. Demnach habe sich beim Sieger Chelsea niemand so recht getraut, dem 79-Jährigen etwas zu sagen, als dieser länger als geplant auf der Bühne stehen blieb.

Cucurella erklärte, der Plan sei ursprünglich gewesen, dass Trump die Trophäe an Chelsea-Kapitän Reece James übergeben sollte und diese so lange nicht hochgereckt werden durfte, bis der Präsident wieder von der Bühne verschwunden war. „Aber der Typ wollte einfach nicht gehen“, so der 27-Jährige.