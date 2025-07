Klub-WM: FC Bayern beginnt Vorbereitung auf PSG

Die Münchner bestreiten ihr Viertelfinale am Samstag in Atlanta.

Bei Temperaturen knapp unter 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit hat der FC Bayern am Mittwoch die Vorbereitung auf das Kracher-Duell mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bei der Klub-WM aufgenommen. Beim Training um zehn Uhr vormittags im ESPN Sport Complex im Süden von Orlando musste Trainer Vincent Kompany auf keinen Spieler seines Kaders verzichten. Nach dem Sieg im Achtelfinale gegen Flamengo (4:2) am vergangenen Sonntag hatte Kompany seinen Spielern nach einem Tag zur Regeneration zusätzlich noch einen Tag frei gegeben.

Die Bayern treffen am Samstag (18.00 Uhr MESZ/DAZN) im Viertelfinale auf PSG. Spielort ist das Mercedes-Benz Stadium in Miami. Dort erwarten die Münchner anders als bei den bisherigen Spielen gewohnte Temperaturen. Die Arena in Atlanta ist geschlossen und klimatisiert, am Spieltag sollen dort angenehme 22 Grad Celsius herrschen.