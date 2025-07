Klub-WM-Finale: PSG vs. Chelsea heute Live im TV, Stream und Ticker

Was beide Mannschaften eint, ist die Tatsache, dass sie jeweils ein Spiel in der Gruppenphase verloren haben. Chelsea unterlag Flamengo 1:3 und PSG verlor gegen Botafogo 0:1. Spätestens ab der K.o.-Phase gab es aber für beide Teams kein Halten mehr und sie marschierten bis ins Endspiel.

Klub-WM: So können Sie Chelsea - PSG heute live verfolgen

Die Bilanz spricht für die Franzosen, die in den vergangenen vier Duellen mit den Londonern ungeschlagen blieben - zwei Siege, zwei Remis. Zudem hat Chelsea in fünf der letzten sechs Partien gegen europäische Teams nicht mehr als ein Tor in 90 Minuten erzielt.